Валерий Газзаев: "Глушаков и Зобнин переиграли в центре поля игроков ЦСКА"

Бывший главный тренер сборной России и красно-синих Валерий Газзаев считает, что полузащита "Спартака" переиграла своих оппонентов из ЦСКА в первом тайме матча 22-го тура чемпионата России. Об этом 64-летний российский специалист сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Глушаков и Зобнин переиграли в центре поля Ахметова, Облякова и Влашича у ЦСКА. Они контролируют смену направлений атаки. Организован грамотный выход из обороны в нападение, – сказал Газзаев.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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