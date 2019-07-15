Валерий Газзаев: "ЦСКА оказался не готов к старту чемпионата"

– Команда ЦСКА оказалась не готова к старту чемпионата, – сказал Газзаев в интервью "СЭ". – Пока складывается ощущение, что три контрольных матча на предсезонном турнире в Австрии были проиграны неслучайно, и в таком случае резонно возникают вопросы по поводу качества подготовки к сезону. Игроки должны понимать, что футбольный клуб ЦСКА не имеет права проигрывать "Крыльям Советов", при всем уважении к ним. При этом надо отдать должное – самарцы победили по игре, абсолютно заслуженно.

Слабовато выглядел Влашич. Не знаю, по какой причине. Может быть, так вышло потому, что из-за участия в молодежном чемпионате Европы он пропустил почти всю предсезонную подготовку. Или же подписал новый контракт – и успокоился. Впрочем, ЦСКА в любом случае не имеет права быть настолько зависимым от одного-единственного игрока.

Не знаю, почему не играл Дивеев. Очень слабое впечатление – во всяком случае пока – произвел новичок Шарлия. Васин регулярно допускает стратегические голевые ошибки. Вся команда в целом произвела, мягко говоря, не очень хорошее впечатление. Будем надеяться, что красно-синие больше не допустят подобных осечек.

В стартовом туре меня впечатлила игра "Ахмата" и "Сочи". Грозненцы заслуженно победили "Краснодар". А сочинцам немного не хватило опыта, чтобы добиться результата. Хотя команду собирали с мира по нитке, она играла лучше "Спартака". Что касается "Зенита", то сине-бело-голубые обыграли дебютанта премьер-лиги исключительно на классе. Из других команд выделить пока некого – будем смотреть следующие туры (Дмитрий Симонов)

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