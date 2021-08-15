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Валерий Баринов: «Зенит» в меньшинстве играл не хуже «Локомотива»

20:25
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Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказалась о ничьей в матче против «Зенита» (1:1) в 4-м туре Тинькофф РПЛ.

«Локомотив» сыграл плохо, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Команда играла в большинстве, нужно было реализовывать лишнего игрока. «Зенит» в меньшинстве играл не хуже «Локомотива». Кузяева нужно было удалять еще в первом тайме, он был слишком груб. Карасеву не хватило тонкости, пенальти в ворота «Локомотива» не было. Азмун нырял, так люди не падают, контакт был минимальным".

«Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр