Валерий Баринов: «Зенит» в меньшинстве играл не хуже «Локомотива»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказалась о ничьей в матче против «Зенита» (1:1) в 4-м туре Тинькофф РПЛ.

«Локомотив» сыграл плохо, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Команда играла в большинстве, нужно было реализовывать лишнего игрока. «Зенит» в меньшинстве играл не хуже «Локомотива». Кузяева нужно было удалять еще в первом тайме, он был слишком груб. Карасеву не хватило тонкости, пенальти в ворота «Локомотива» не было. Азмун нырял, так люди не падают, контакт был минимальным".

«Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.