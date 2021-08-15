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«Краснодар» — «Арсенал»: Кабелла сравнял счет

20:25
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«Краснодар» сравнял счет в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». На 25-й минуте гол забил Реми Кабелла. Счет стал 1:1.

Краснодар — Арсенал Т

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