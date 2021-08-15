«Краснодар» — «Арсенал»: Кабелла сравнял счет
20:25
«Краснодар» сравнял счет в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». На 25-й минуте гол забил Реми Кабелла. Счет стал 1:1.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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