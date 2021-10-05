Валерий Баринов — об увольнении Николича: «В руководстве вообще никто ничего не понимает. Какое-то дилетантство»
16:28
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера клуба.
«Не понимаю, что там происходит вообще. Как можно было подписывать с человеком контракт, чтобы потом заплатить ему 3 миллиона за уход. Просто взяли и убрали. Теперь назначают Лоськова. Он был тренером, но он был в команде Николича. Я не против Лоськова, просто не знаю, какой он тренер. В любом случае такое ощущение, что в руководстве никто ничего не понимает и не знает ни про футбол, ни про бизнес в футболе. Какое-то дилетантство в клубе», — сказал Баринов «СЭ».
5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.
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