Николай Наумов: «Николича убрали. Теперь переедут в Лужники. Коммерческий клуб»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал увольнение Марко Николича с поста главного тренера команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов.

«Я не удивлен, что это произошло сейчас. Мы же с вами недавно на эту тему говорили... Все логично. Посмотрите, что происходит? В клуб пришли люди, которые поставили перед собой цель: создать коммерческий клуб. Для бизнеса, — сказал Наумов «СЭ». — Им нужно прежде всего заработать хорошие деньги. Для этого они привозят сюда молодых игроков. Постараются их засветить, а затем продать. Вот и все дела... Бека-Бека тут точно ненадолго.

Эти менеджеры в принципе ничем не рискуют. Если у них не получится, скажут — бывает... Расходы понесет РЖД. Николич же не вписывался в их концепцию, взбрыкнул.

Мое отношение к этому тренеру? Он пришел в непростое время, после Семина. Болельщики его не воспринимали. Я сам его частенько поначалу критиковал. Но он выдержал это давление, упорно поработал и дал результат. На основе семинского «Локомотива» он сделал неплохую команду, добротную. Мы же видели и очень хорошие матчи.

А теперь Николич был не готов выпускать «разобранного» Анджорина, а ему его навязывали.. Вот и возникли разногласия. Ему в итоге указали на дверь. Теперь «Локо» возьмет карманного тренера, который будет выполнять все требования руководства. А Николич им не нужен.

Но это только первая часть действа. Дальше решат по стадиону. Его признают устаревшим. Застроят эту территорию. 27 гектаров — очень вкусный участок, с коммуникациями, с метро. «Локомотив» переедет в Лужники.

В общем., «Локомотива» в прежнем виде мы уже со следующего сезона не увидим. Но как воспримут эту историю болельщики? Как менеджмент будет с ними разговаривать, сможет ли переломить или обмануть?»

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

Московский клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.