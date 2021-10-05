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Губерниев рассказал, может ли Семин вернуться в «Локомотив»

16:38
Дмитрий Губерниев. Фото Global Look Press
Дмитрий Губерниев. Фото Global Look Press
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» уход Марко Николича с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Это неплохой тренер. Мне кажется, что «Локомотив» торопится. Потенциал он полный в команде не выработал. Юрий Семин сказал, что не исключает возвращения в «Локомотив»? Будет иностранец и, скорее всего, немец. Если будет Юрий Палыч, то мы все этому возрадуемся, но скорее нет, чем да», — сказал Губерниев «СЭ».

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Лоськов.

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Данил Алешин все материалы автора

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