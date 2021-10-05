Марко Николич покинул «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что сумма компенсации составит около 3 миллионов евро.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Лоськов.

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.