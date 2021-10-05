Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
15:41
Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.
5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.
42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.
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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич уволен из клуба, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
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