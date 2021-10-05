Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

5 октября стало известно об отставке Марко Николича. Вместе с ним тренерский штаб покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.

42-летний серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.