«Крылья Советов» — «Спартак»: помощник судьи справился без ВАР. Гол красно-белых правильно отменен
На 54-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» второй ассистент судьи Наиль Сейфетдинов принял верное решение. В ходе голевой атаки красно-белых он заметил, что в момент передачи партнера за линию офсайда забежал Михаил Игнатов. В результате помощник арбитра правильно зафиксировал положение «вне игры», а гол Зелимхана Бакаева был тоже правильно не засчитан.
Помощь видеоарбитров не потребовалась. Они провели свою проверку и подтвердили вердикт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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