Вадим Евсеев: «Трансферы «Уфы»? Работаю с теми игроками, кто есть»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (0:1). Специалист указал на ошибку команды в эпизоде с пропущенным мячом.

— Дали спокойно бросить аут, принять его, войти в штрафную и спокойно дать под себя передачу, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер». — Говорилось: сопернику эту зону закрывать. Вот соперник и воспользовался.

Трансферы «Уфы»? Я работаю с теми игроками, кто у меня есть. У меня есть игроки, с которые мы пытаемся играть. Так что вопрос не ко мне.