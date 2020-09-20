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Вадим Евсеев: «Трансферы «Уфы»? Работаю с теми игроками, кто есть»

16:17

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (0:1). Специалист указал на ошибку команды в эпизоде с пропущенным мячом.

— Дали спокойно бросить аут, принять его, войти в штрафную и спокойно дать под себя передачу, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер». — Говорилось: сопернику эту зону закрывать. Вот соперник и воспользовался.

Трансферы «Уфы»? Я работаю с теми игроками, кто у меня есть. У меня есть игроки, с которые мы пытаемся играть. Так что вопрос не ко мне.

Уфа — ЦСКА

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