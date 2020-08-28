РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Зените» рассказали о здоровье Дриусси

12:20
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал состоянии здоровья 24-летнего нападающего Себастьяна Дриусси.

— Мы сделали МРТ, сейчас консультируемся с ведущими европейскими специалистами. Заключение будет готово в течение недели. Надеюсь, что худшего варианта нам удастся избежать. Отзаявка Дриусси, чтобы освободить место под еще одного легионера? Ну, как вы себе это представляете? Одного отзаявил на месяц, а потом друго на месяц? Так не бывает, — заявил «СЭ» Медведев.

— Появилась информация, что «Зенит» может предложить Дриусси новый контракт.

— У него действующий контракт на два года. Давайте сначала определим, сколько займет восстановление, а потому уже будем обсуждать все остальное. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир