В «Зените» опровергли слухи о том, что клуб хочет вернуть Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб хочет вернуть нападающего Сердара Азмуна, выступающего за «Байер».

Ранее о такой возможности сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В сезоне-2022/23 28-летний иранец забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду из Леверкузена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.