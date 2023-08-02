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Сегодня, 13:07

Маслов: «Бонгонда — тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, как проходит адаптация новичка красно-белых Тео Бонгонды.

«Тео молодец, у него хороший старт в РПЛ. Но надо, чтобы он продолжал играть так дальше. Мы будем его поддерживать, мы рады его дебюту. Как его приняла команда? Все классно. У нас позитивные ребята в команде. Он легко влился в коллектив, никаких проблем не было.
Тео скромный парень сам по себе. Но он готов всегда поддержать любой диалог. Только Бонгонда, скорее, тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его. Конечно, за пределом поля русские, может, больше общаются с соотечественниками, а иностранцы со своими. Но в раздевалке все держатся вместе, общаются друг с другом, и нельзя сказать, что кто-то общается меньше, а кто-то больше», — приводит Metaratings слова Маслова.

Бонгонда перешел в «Спартак» 12 июля 2023 года. На счету 27-летнего конголезца 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.

Источник: Metaratings
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Зенит

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 3
П
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Локомотив

 2
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Михаил Игнатов

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

Ахмат

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