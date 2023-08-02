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Шалимов: «Ничья в матче «Ростова» и «Зенита» логична»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

«В целом ничья логична. Но «Зенит» разочаровал — мячом, преимуществом не владели, пропустили после глупого пенальти (причем Мостовой видел игрока, но все равно пошел ногой жестко), а «Ростов» может быть удовлетворен игровой, а по результату, забей первыми, имели все шансы взять три очка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка за два тура чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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1
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
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 Урал 2 1 1 0 2-1 4
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 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
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