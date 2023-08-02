Шалимов: «Ничья в матче «Ростова» и «Зенита» логична»
Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).
«В целом ничья логична. Но «Зенит» разочаровал — мячом, преимуществом не владели, пропустили после глупого пенальти (причем Мостовой видел игрока, но все равно пошел ногой жестко), а «Ростов» может быть удовлетворен игровой, а по результату, забей первыми, имели все шансы взять три очка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка за два тура чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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|
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|1
|1
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|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
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|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|
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|
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
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|0
|0
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|3-5
|0
|
15
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|2
|0
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
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|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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