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Сутормин назвал отличия между Карпиным и Семаком

Камила Абдурахманова
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин, который выступает за «Ростов» на правах аренды, заявил, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин больше подсказывает на тренировках, чем Сергей Семак в петербургском клубе.

«Я думаю, что Валерий Георгиевич, может быть, больше доверяет молодым футболистам. Сергей Богданович много раз выигрывал чемпионат, что тоже является показателем того, какой он тренер, никому ранее не удавалось этого сделать. Оба тренера сильные, я бы не ставил никого выше, у каждого свое видение, тяжело оценивать, это и не в моей компетенции. Валерий Георгиевич больше подсказывает на тренировках, в «Зените» больше на твое мастерство полагаются. Здесь больше подсказок, как действовать в определенных ситуациях. В «Зените» это тоже есть, но в меньшей степени», — цитирует Сутормина ТАСС.

Сутормин в этом сезоне провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Желто-синие арендовали футболиста из «Зенита» до конца сезона-2024/25.

Источник: ТАСС
Алексей Сутормин
Валерий Карпин
Сергей Семак
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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