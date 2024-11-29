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Сегодня, 15:22

Семак: «Глушенков соскучился по футболу, хочет играть. Надеемся, он сможет помочь «Зениту»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» рассказал о травмированных игроках команды.

— Из травмированных нам не сможет помочь Эракович, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Перелома, слава богу, у него нет, но травма серьезная, пока он не может тренироваться. Посмотрим, может быть, к заключительному матчу перед зимней паузой он сможет подойти, но пока это под вопросом. Сергей Волков и Миша Кержаков проходят реабилитацию, восстанавливаются, а все остальные готовы сыграть.

— Максим Глушенков, судя по всему, постепенно набирает форму, получает больше игрового времени. Насколько высока вероятность его выхода в стартовом составе? Может ли он сыграть 90 минут?

— Насчет 90 минут посмотрим, надеюсь, что сможет, он уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма... конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил для того, чтобы помогать команде. Он соскучился по футболу, хочет играть. Надеемся, что он сможет помочь команде.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Петербуржцы с 39 очками занимают первое место в турнирной таблице, самарская команда с 15 очками — на 12-й строчке.

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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