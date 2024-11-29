Источник: «Зенит» хочет приобрести Садулаева у «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев может продолжить карьеру в «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, петербуржцы хотят приобрести 24-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. Летом 2025 года у футболиста заканчивается контракт с «Ахматом».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.