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Сегодня, 13:49

Источник: «Зенит» хочет приобрести Садулаева у «Ахмата»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев может продолжить карьеру в «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, петербуржцы хотят приобрести 24-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. Летом 2025 года у футболиста заканчивается контракт с «Ахматом».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

ФК Ахмат
ФК Зенит
Лечи Садулаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
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Ростов – Пари НН
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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