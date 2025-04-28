Почему в ворота «Пари НН» перебивали пенальти, а в ворота «Краснодара» нет? В обоих матчах были идентичные нарушения

В двух матчах 26-го тура чемпионата России возникли схожие ситуации при выполнении 11-метровых ударов, однако судейские бригады приняли разные решения. В одном случае пенальти не был перебит, в другом это случилось.

В конце встречи «Динамо» Мх — «Краснодар» (2:3) Гамид Агаларов не сумел реализовать пенальти — его удар парировал вратарь гостей Станислав Агкацев. 11-метровый удар перебит не был.

На следующий день в конце игры «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов после проверки видеоассистентов объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. ВАР решил, что процедуру выполнения пенальти нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым.

В ходе первого матча обязанности видеоассистентов выполняли Василий Казарцев и Павел Кукуян, в ходе второго — Кукуян и Артур Федоров.

В первой игре, в Каспийске, перед ударом Агаларова третий номер краснодарцев Витор Тормена правой ногой тоже наступил на линию разметки. Затем, когда Агкацев отразил пенальти, защитник «быков» первым прибежал к отлетевшему мячу, вступил в борьбу за него, коснулся его и выбил.

Вопросы: чем его действия отличались от действий Карича и почему приняты разные решения в идентичных ситуациях?