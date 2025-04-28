Футбол
Видео
28 апреля, 22:00

Почему в ворота «Пари НН» перебивали пенальти, а в ворота «Краснодара» нет? В обоих матчах были идентичные нарушения

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян входил в бригады матчей «Динамо» Махачала — «Краснодар» и «Пари НН» — «Ахмат».
Фото Владимир Бланк, Известия

В двух матчах 26-го тура чемпионата России возникли схожие ситуации при выполнении 11-метровых ударов, однако судейские бригады приняли разные решения. В одном случае пенальти не был перебит, в другом это случилось.

В конце встречи «Динамо» Мх — «Краснодар» (2:3) Гамид Агаларов не сумел реализовать пенальти — его удар парировал вратарь гостей Станислав Агкацев. 11-метровый удар перебит не был.

На следующий день в конце игры «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов после проверки видеоассистентов объявил о назначении повторного 11-метрового удара в ворота нижегородцев. ВАР решил, что процедуру выполнения пенальти нарушил 25-й номер «Пари НН» — защитник Свен Карич. Тот одной ногой наступил на линию дуги 11-метровой отметки, а потом первым прибежал к мячу, отбитому Медведевым.

В ходе первого матча обязанности видеоассистентов выполняли Василий Казарцев и Павел Кукуян, в ходе второго — Кукуян и Артур Федоров.

В первой игре, в Каспийске, перед ударом Агаларова третий номер краснодарцев Витор Тормена правой ногой тоже наступил на линию разметки. Затем, когда Агкацев отразил пенальти, защитник «быков» первым прибежал к отлетевшему мячу, вступил в борьбу за него, коснулся его и выбил.

Вопросы: чем его действия отличались от действий Карича и почему приняты разные решения в идентичных ситуациях?

ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
  • Serg19700

    Такая пауза не является нарушением!

    30.04.2025

  • Moreno

    У меня тоже такой вопрос. почему не перебивал , если Магомедов вышел из ворот до удара Сперцяна, чем, явно ему помешал.

    30.04.2025

  • Владимир Ходкин

    Потому что, Сперцян также нарушил правила, сделав паузу,перед ударом, правда она ему и навредила. Кстати и Барко нарушил правила, также сделав паузу перед ударом.

    29.04.2025

  • lvb

    Мдя..Дурилка картонная, подмылся? Умник. А шо жеж ты свою фотку на аве-то поменял? Надоело зеленым клиническим "гондольеро" выглядеть? Поздно, теперь ты " гондон-льеро". Да будет так, дикси), БГГ. Покедова, прихлопнутый пустым пыльным мешком, все никак не внюхаешь?

    29.04.2025

  • lvb

    Здаров. А по-твоему получается шо Галицкий "тормоз", 14 лет разбирался как "все в РПЛ устроено", с 2011 года. "Когнитивный диссонанс"?)

    29.04.2025

  • lvb

    Откуда вонь? А это брехло из Нальчика(коли не врет)) бздит не по-децки. Сходи подмойся, убогий)

    29.04.2025

  • lvb

    Кто-кто? Иксбокс? То бишь игровая приставка)) Понятно. Сынку, геть в Правила, ИФАБ 24/25, последняя версия, правило 14. И учить матчасть. Нуб, ты не знаешь правила)

    29.04.2025

  • lvb

    Ясно. Ты есть номерной клоун выползший из соцсетей. Дурилка картлнная, кароч. Тогда иди.. коротким эротическим)

    29.04.2025

  • big161050

    Тебе как ответить: большАя или бОльшая? Человек правильно упрекает большое и старое издание в их непрофессинальном подходе при применении терминов к разным ситуациям. Но работают там такие же "уникумы" - как lvb, которым трудно даже заяндексить/загуглить или на худой конец ввести в штат корректора, который обеспечит изданию безупречность с точки зрения орфографии, пунктуации и типографики. Мелочи всегда важны!

    29.04.2025

  • big161050

    Качество твоих комментариев посмотри в профиле у себя. Как говорится: жизнь прожил - ума не нажил.

    29.04.2025

  • Андрей Краснодарский

    Шеф-редактор, одень очки)) На выложенных фото прекрасно видно, что мяч уже летит, а нога Тормены еще в воздухе перед наступом. Хватит уже накидывать ....на вентилятор, ну или сову натягивать))

    29.04.2025

  • Alexander Kovalev

    А Умярову?

    29.04.2025

  • vladmad_75

    А думаете просто так что ли телята идут на первом месте? Сверхлояльное судейство. арутюнян быстро сориентировался и понял, как всё в РПЛ устроено.

    29.04.2025

  • hex

    Да уж, мощь админресурса Зенита поражает даже самое воспаленное воображение

    29.04.2025

  • hex

    Это вопрос к секте "свидетелей руки газпрома". Вы все еще верите, что она есть?

    29.04.2025

  • Пьер

    Вроде на майках Махачкалы написано "магнит". Они платят?!

    29.04.2025

  • Пьер

    Да.., так тащат что ДВЕ ЧИСТЫЕ победы ЗАБРАЛИ!

    29.04.2025

  • МаратХ

    Зенит-Химки. Бариос открытыми шипами врезается в ногу Вере. Шадыханов чтобы Бариос не получил 4-ю карточку перед игрой против Динамо, не наказывает Бариоса. А за споры с судьей, желтую получает сам пострадавший

    29.04.2025

  • Dexterous

    Эта статья на рекламных правах. Спонсирована золотым шевроном.

    29.04.2025

  • Banquero

    Поникли лютики :pensive:

    29.04.2025

  • Banquero

    О ты какой! Уже не только за весь народ вещаешь, уже и за всех судей стал говорить? Нельзя идиотам из каждого утюга внушать что они великие и им всё позволено.

    29.04.2025

  • Banquero

    Потому что забыли Марата спросить как и кому надо правильно карточки давать. В следующий раз обязательно спросят.

    29.04.2025

  • Banquero

    Наш ВВ ещё и не то говорит. Что ж теперь всё считать за аксиому?

    29.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Просрочка хорошо платит свистулькиным. Ентож очевидно. Удивляюсь, как еще не дали перебить Спермяну, когда он выше засадил.

    29.04.2025

  • Игорь Малышев

    По той же причине, по которой Баринову не дали на Венделе, и краснодарцу на Мостовом: "незначительный контакт".

    29.04.2025

  • Belousov

    Потому что пытались уважить дона. Чтобы хоть на футбольном поле его бородатенькие отличились, раз на фронте их только на 3 линии видят и в кабаках.

    29.04.2025

  • Игорь Малышев

    Алаев же сказал: "Нам нужен новый чемпион". Вот вам и ответ на это и многие другие "почему".

    29.04.2025

  • китайский городовой

    Жулье профинансировало статейку, что не все так однозначно в нашем царстве беспредела ВАР

    29.04.2025

  • Alexander Kovalev

    Потому что Кукуян из Краснодарского края

    29.04.2025

  • Николай Викторов

    Патамушта судья - продажной свиня!

    29.04.2025

  • samozvanets

    Всё правильно @sergeynl пишет. Это же старые вопросы для судей: 1) может ли игрок, пробивающий пенальти, поставить мяч так, чтобы он не касался разметки точки пенальти? Правильный ответ: •) Да, если вертикальная проекция мяча перескается с данной разметкой (вариант: Да, если центр касания мяча с полем расположен на расстоянии от края разметки точки пенальти меньшем, чем радиус мяча). 2) Мяч, находящийся в игре, вылетев в направлении линии поля, ударился за границей разметки линии поля, не коснувшись её, и вернулся обратно на поле, считается ли такой мяч вышедшим из игры (покинувшем поле)? Правильный ответ •) Нет, мяч остается в игре, если ни в какой момент времени его вертикальная проекция не пересекла полностью границы разметки линии поля. Таким образом, мяч может удариться за границей разметки линии поля, не коснувшись её, и остаться в игре.

    29.04.2025

  • fell62

    Всеми лапками бакланы цепляются за юбилей ...а играть не пробовали ?

    29.04.2025

  • Valekka

    Все подобные вопросы не имеют смысла с тех пор,как правила заменили на "рекомендации" от ФИФА!!!

    29.04.2025

  • Потому что гладиолус.

    29.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Удивительный рекорд был установлен на чемпионате Мадагаскара по футболу в 2002 году. Клуб «Адема» из портового города Туамасин переиграл на своем поле соперников команду «Олимпик» со счетом 149:0. То есть голы забивались в среднем через каждые 36 секунд. Этот счёт и является самым крупным в истории футбола при проведении официальных матчей. Вот это действительно Разгром.

    29.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А какая разница, чем отличается?

    29.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как говорит Фобия: думай, народ)

    29.04.2025

  • Михаил

    Тащат Краснодар к титулу, раз Спартак не тащится, несмотря на все старания. Заговор против, не скажу кого

    29.04.2025

  • Александр Солодовников

    Во втором случае те кто там оказались персонажами на извесную букву, другого ответа у меня нет, да и у других думаю тоже....

    29.04.2025

  • lvb

    Для особо тупых недоумков, ноунеймов и нубов. Которые здесь с какого-то перепугу решили хавало открыть. Сынки, читать и внимать. "Приз «Крупного счёта» - приз, учреждённый редакцией еженедельника «Футбол» в 1961 году . Он вручался команде, выигравшей в чемпионате СССР и чемпионате России по футболу наибольшее количество матчей с перевесом в три и более мячей. Чаще всего лауреатами этого приза становились игроки московского «Спартака». Также за ними закреплён рекорд по количеству побед за сезон: 11 выигранных матчей из 34 возможных в 1985 году"(с) Так шо цыц, обкуски, Ваше место под шконкой. Учить матчасть, потом выползать из соцсетей)))

    28.04.2025

  • Деп Б.Охта

    Может быть этот вопрос задать Кукуяну? Или для этого кишка слаба?

    28.04.2025

  • lvb

    Откуда ты выполз, сынку? Лан, тебя поучу уму-разуму. Был такой приз при СССР, по итогам сезона.) "Приз «Крупного счёта» - приз, учреждённый редакцией еженедельника «Футбол» в 1961 году. Он вручался команде, выигравшей в чемпионате СССР и чемпионате России по футболу наибольшее количество матчей с перевесом в три и более мячей. Чаще всего лауреатами этого приза становились игроки московского «Спартака». Также за ними закреплён рекорд по количеству побед за сезон: 11 выигранных матчей из 34 возможных в 1985 году"(с) Так шо иди, сынку, учи матчасть)

    28.04.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Почему москоу-клубы в несколько раз больше бьют пенальти, чем российские ?! А Спартак в 3-4-5 раз больше остальных ??

    28.04.2025

  • lvb

    Ты откель выполз сопливый? И что такое зуммер? Сынку. на профиль глянь, нубищей таких как ты я вертел в нужном месте. Пшел, дебильный)

    28.04.2025

  • hant64

    Бобров, как обычно, опять в .опе пальцем ковыряется, чтобы добыть субстанцию для наброса на вентилятор. Честно говоря, надоело уже его вот это ковырянье.

    28.04.2025

  • кедрнедр1994

    крупный счет это к примеру 3:2 4:3 4:2 и тд. Разгром это 3:0 4:0 5:0 и тд

    28.04.2025

  • xfox

    Что за чушь! А может Сперцян и не попал в ворота,потому что вратарь соскочил с линии и являлся помехой,для полноценного удара!

    28.04.2025

  • al-an-ko

    Ты думаешь судьи мало получают?

    28.04.2025

  • AZ

    Потому что еще не все судьи долбодятлы)))

    28.04.2025

  • xfox

    Лишь бы читали ,любую хрень занесут! А почему в ворота Динамо Махачкала не перебивался пенальти? Там не только игрок залез ,а и вратарь вообще двумя ногами с линии соскочил! Не перебивали -чтобы вы писарчуки без работы не остались!

    28.04.2025

  • big161050

    Крупный счет и разгром - разные вещи, это даже школьнику из СССР было известно, а зумер типо тебя хочет показать свои недознания, как успехи то - ваша палата лучшая больничке в этом месяце то?

    28.04.2025

  • uAl

    бобров, ты человек или конченый?

    28.04.2025

  • sergeynl

    С любого. Вся ширина линии это штрафная, пределы поля и т.д. Если есть касание линии прекцией, значит мяч, игрок в пределах штрафной = нарушение.

    28.04.2025

  • Илья858

    На втором фото в тексте Боброва момент пробития пенальти и чётко видно, что вратарь Краснодара не покидал линии ворот.

    28.04.2025

  • Илья858

    В матче Краснодара и Махачкалы не было нарушения во время пробития пенальти. Говоря, что оно там было, Александр Бобров приводит доказательство обратного. На последнем в тексте фото игрок Краснодара не пересёк никаких линий, нога не наступила на линию штрафной площади, стопа третьего номера Краснодара находится в воздухе.

    28.04.2025

  • Сергей Макурин

    Да ответ простой. Судят как захотят. Как простимулируют. Сколько поднесут. Это касается всей судебной системы и спортивной и гражданской.

    28.04.2025

  • Сергей У.

    проверься... хотя тебе не поможет 99.9%

    28.04.2025

  • lvb

    Я не занимаюсь апгрейдами нубов, типа Вас.. Зачем мне что-то объяснять людям, которые не понимают то что им говорят? ИИ это для Вас аргумент, вот и оставайтесь с ним, нуб. Нуб это новичок, ничего не знающий, но лезущий с имхами. На сем хватит с Вас._

    28.04.2025

  • Сергей У.

    умник, разъсяни ка разницу между "неодноркатно" и "множественно"/"рецидив"... для одарённых типо тебя и редакции СЭ даже ИИ пишет: "Крупным называют поражение с разницей в три пропущенных мяча. Например, проигрыш со счётом 3:0, 4:1 или 5:2. Разгромом называют проигрыш с «хоккейным счётом» (для одарённых - не обязательно хоккей), то есть когда разница пропущенных мячей составляет больше трёх — 4, 5, 6 или даже 7. Для СЭ и тебя: Лавров

    28.04.2025

  • Chausov Alexey

    Кто-нибудь, выведите Бобьрова из этого состояния... Кто там рядом... "Какая-то украденная невеста... Он рвется все время кого-то спасать... Просто... помутнение рассудка, клянусь, честное слово... Горячий, совсем белый...." (с)

    28.04.2025

  • lvb

    Да правильно они пишут. И крупный счет и разгром-синонимы. Если Вы этого не знаете-тут я не помощник))) И в оном СМИ не принята обратная связь. Вы себе не представляете аки блогеришки смогут отвечать на каждый чих таких как Вы, ноунеймов. Всякий полезет с вопросиком. Оно им надо? Мдя, более не побеспокою. Хотел Вам помочь, а у Вас похоже .. проблемы. Покедова)))

    28.04.2025

  • Сергей У.

    для меня это не вопрос. я жажду услышать от редакции (шеф-редактора) ответ, чтобы они осознали таки свою кашу в голове, когда пишут при 3:0, 4:1 - разгром. один Лавров приходит на ум...

    28.04.2025

  • МаратХ

    Почему Барриосу не дают карточки за его грубую игру?

    28.04.2025

  • lvb

    Серг, Игорь Федотов никто и звать никак. Обычный баклан. Его выгнали из ДСИ по недоверию лет 6 назад. Так что не стоит ссылаться на профнепригодного). Что Федотов, что Бобров.. "одна баранина"(с))

    28.04.2025

  • lvb

    " бил пенальти Сперцян, а вратарь соперника до удара обеими ногами покинул пинию ворот"(с). Насколько я понимаю, Вы о промахе Спиртяна в игре моих земляков с дагами. Почему не перебили пенальти? Тут все просто. Пенальти исполняется ДО результата. Попал бы Сперцян в створ-ВАР бы смотрел положение вратаря и с вероятностью 99% пенальти бы перебивали. А поскольку Спиртян не попал в створ.. то назначается удар от ворот. См. ИФАБ. Правила игры)

    28.04.2025

  • Serg19700

    Разбор матча Игорем Федотовым: "Чистяков ошибочно показал жёлтую Петрову. Тот сыграл в мяч, и потом произошёл контакт. Арбитр не разобрался и посчитал, что это срыв перспективной атаки." "На 79-й минуте Чистяков ошибочно показал вторую жёлтую Диего Косте. При его планке единоборств этот момент вообще вываливается. Нападающий прокинул мяч и прыгнул в защитника «Краснодара», который двигался к нему. В момент столкновения вообще был контакт плечо в плечо, то есть никто не был на мяче. За такое показывать вторую жёлтую… Так не надо делать." НО у Боброва есть свой вентилятор.

    28.04.2025

  • lvb

    Сынку, они те не ответят.)) Даже не парься. В свое время, при СССР в футболе крупный счет/разгром считался от 3 голов и более. 3:0, 4:1, 5:2 , 4:0 и далее в сторону увеличения. В хоккее же крупный счет тогда считался от разницы в ПЯТЬ шайб. Не думаю что с того времени что-то поменялось. В нашем случае крупный счет и разгром-синонимы. Все просто. И меньше слушай всяких блогеришек, а также клоунов на местном форуме. Старайся сам находить ответы на свои вопросики)))

    28.04.2025

  • Serg19700

    Видимо это для кого-то неудобный вопрос. А на Краснодаре можно оторваться.

    28.04.2025

  • Serg19700

    Почему в ворота Динамо Махачкала не перебивали пенальти? Там вратарь на пол метра выскочил. Почему удалили Косту там где даже нарушения не было?

    28.04.2025

  • Alexander Komisaruk

    Странно, что шеф-редактор выбрал для вопроса эти эпизоды, неужели он не видел и другой момент, когда бил пенальти Сперцян, а вратарь соперника до удара обеими ногами покинул пинию ворот. И куда в этот момент смотрели три судьи и ВАР с тем же Кукуяном? Странный, странный шеф...

    28.04.2025

  • Сергей У.

    а ещё интересно - ежели вы пишете о такой теме, то не мешало бы правила написать и разжевать их, ибо "наступил" и "заступил" - разные вещи! и как любит говорить наш ВВ: есть нюансы. к примеру: мячик на угловом/штрафном/пенальти ставят за линию/кружочек - и чё? нарушения нет. так с какого наномиллиметра начинается нарушение - не проясните?

    28.04.2025

  • Кот

    Бобров, Шеф-редактор: "Почему в ворота «Пари НН» перебивали пенальти, а в ворота «Краснодара» нет?.. почему приняты разные решения в идентичных ситуациях?" ------------------------------ Если эти вопросы мне, тов. Бобров, - то хрен его знает, а если не мне, то хрен ли я их тут читаю...

    28.04.2025

  • Сергей У.

    Тогда у меня вопрос ко всей ваше редакции: чем отличается крупная победа от разгрома (в футболе и хоккее как минимум) - только давайте без аллегорий и современных "ту мач"...

    28.04.2025

  • analytica

    Ответы 1) ничем, 2) потому что судьям ТОЖЕ надоела гегемония Зенита.

    28.04.2025

  • Сергей У.

    Это точно вопрос от редакции, а не от Медведева с Зенита? И к кому этот вопрос?

    28.04.2025

