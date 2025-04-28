Источник: футболист «Спартака» Барко подал в суд на свой бывший клуб

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко обратился в суд с требованием аннулировать свое пожертвование «Индепендьенте», сообщает журналист Матиас Мартинес в соцсетях.

В 2022 году игрок пожертвовал аргентинскому клубу, в котором начинал свою карьеру, 869 тысяч долларов на строительство полей с искусственным покрытием, которые так и не были возведены. Отмечается, что Барко направлял «Индепендьенте» предупреждение, но руководство клуба никак не отреагировало. Теперь полузащитник через суд хочет вернуть свои денежные средства.

Барко выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2017 год, после чего перешел в «Атланту Юнайтед». Позднее аргентинец также играл за «Ривер Плейт», а летом 2024-го он присоединился к «Спартаку».