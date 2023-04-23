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Судейство

Сегодня, 16:48

В «Урале» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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«Урал» — «Ростов».
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении клуба в ЭСК РФС по итогам матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Завтра обратимся в ЭКС РФС по итогам игры с «Ростовом». Но что от этого толку? Во что они превращают футбол, они превращают его в «телевизионный» футбол. Никому неинтересно это смотреть. Самое главное, что все понимают, а они по-другому говорят. Влут отдал пас в центре поле, Бикфалви протащил мяч и забил замечательный гол. Но судья его отменяет, потому у Влута в центре поля была рука. А что ты смотришь ВАР с эпизодом в центре поля? Ему же случайно попал мяч в руку от рикошета соперника», — сказал Иванов «СЭ».

Эпизод в&nbsp;матче 24-го тура РПЛ &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Урал» — «Ростов»: Кукуян ошибочно засчитал гол Бикфалви. Влут подыграл рукой

На 41-й минуте арбитр Павел Кукуян во время голевой атаки хозяев поля не увидел, что Рай Влут подыграл себе правой рукой, а затем сделал передачу Эрику Бикфалви, который сравнял счет. На помощь судье пришли видеоассистенты Алексей Амелин и Алексей Стипиди. После их проверки Кукуян потратил у монитора считанные секунды, чтобы принять решение об отмене гола.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Павел Кукуян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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