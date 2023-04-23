«Урал» — «Ростов»: Кукуян ошибочно засчитал гол Бикфалви. Влут подыграл рукой

На 41-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» арбитр Павел Кукуян во время голевой атаки хозяев поля не увидел, что Рай Влут подыграл себе правой рукой, а затем сделал передачу Эрику Бикфалви, который сравнял счет. На помощь судье пришли видеоассистенты Алексей Амелин и Алексей Стипиди. После их проверки Кукуян потратил у монитора считанные секунды, чтобы принять решение об отмене гола.

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов».

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов».

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов».

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов».