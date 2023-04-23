Смородская заявила, что Дзюба сейчас находится в хорошей форме

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче железнодорожников против ЦСКА в рамках 24 тура РПЛ.

«Матч ЦСКА — «Локомотив» должен получиться интересным, но, думаю, команды не выявят победителя в очной встрече. Забьет ли Дзюба в этом матче? Все возможно, Артем сейчас в хорошей форме», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с железнодорожниками до конца сезона. На данный момент на счету Дзюбы шесть голов и четыре результативные передачи в шести матчах РПЛ.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.