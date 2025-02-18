В «Урале» сообщили о переговорах по переходу Селихова: «Пока ничего не подписано»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о подписании контракта с бывшим голкипером «Спартака» Александром Селиховым.

«Мы ведем переговоры. Но пока еще ничего не подписано. Сразу сообщим, как подпишем», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Урал» договорился с Селиховым. Позднее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» добавил, что футболист подпишет контракт до лета 2025 года.