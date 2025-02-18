Пономарев — о Ширвиндте: «Несколько лет под одной крышей жили»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев, которому сегодня исполнилось 85 лет, в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с актером Александром Ширвиндтом.

— Ширвиндт накануне юбилея говорил: «85 — неприятные цифры. Когда их произносишь, еще как-то проскакивает. А когда нарисованы на бумаге, хочется заклеить». У вас сейчас такие же ощущения?

— Конечно. Как и у всех, кто до этого возраста доживает. Болячек-то полно. Сегодня одно вылезает, завтра другое. А в 2023-м так прихватило, что думал: все, отыгрался хер на скрипке, ха-ха!

— Что случилось?

— Полный букет: давление, мерцательная аритмия, пульс за сто шпарил. Привезли в Боткинскую, сразу в реанимацию. Сначала под капельницей лежал — не помогло. Тогда решили усыпить и завести сердце «утюгами». Потом еще два стента поставили.

Слава богу, сейчас все в порядке. По крайней мере в больницу больше не попадал. А что касается Ширвиндта, мы были не просто знакомы — несколько лет под одной крышей жили!

— Где?

— В Москве, в Скатертном переулке. До 1917 года эта огромная квартира на четвертом этаже принадлежала моей прабабке, она из зажиточной семьи. После революции, как водится, начали уплотнять. Нам сохранили две комнаты, остальные шесть превратились в коммуналку. Там же и Ширвиндты поселились.

Не скажу, что прямо дружили, все-таки Шура на шесть лет старше, а в детстве это приличная разница. Но общались. Помню, как он целыми днями на скрипочке пиликал — отец заставлял. Если же я к ним в комнатушку заходил, Шурке говорили: «Ладно, не играй, займись Вовкой». И он с облегчением откладывал инструмент в сторону, доставал машинки, солдатиков, начинал мне о чем-то увлеченно рассказывать.

Все это было во время войны. Когда она закончилась, мы переехали на Арбат и с Ширвиндтом уже редко виделись. Последний раз столкнулись в самолете — в 2004-м, когда отправлялись в Португалию на чемпионат Европы. Я с ветеранами, он своей компанией. До Лиссабона в воздухе часов шесть, мы и наговориться успели, и бутылку виски засосать.

Незадолго до той встречи, прочитав книжку Ширвиндта, я обнаружил ошибку. Нашу коммуналку в Скатертном переулке он описывал так: «Жил я в одной квартире с Пономаревым — не динамовским, а торпедовским. От него и узнал, что на свете есть футбол».

Говорю: «Шура, ты перепутал. Торпедовский Пономарев — Александр Семенович, он же сборную СССР тренировал. А мой отец — Алексей Степанович, трехкратный чемпион Союза в составе «Динамо».

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