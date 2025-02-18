Бывший защитник ЦСКА Пономарев рассказал, какая у него пенсия

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, полуфиналист ЧМ-1966 Владимир Пономарев в интервью «СЭ» рассказал о своей пенсии.

— Вы подполковник в отставке. Пенсия хорошая?

— 53 тысячи. Плюс от РФС ежемесячно получаю 13 тысяч и от ЦСКА — 10. Нормально! На лекарства и бензин хватает. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу, — сказал Пономарев «СЭ».

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