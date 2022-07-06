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Сегодня, 14:35

В «Урале» назвали преимущества проведения Кубка лиги

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В пресс-службе «Урала» рассказали об отношении к идее создания Кубка лиги.

«ФК «Урал» поддерживает идею создания Кубка Лиги. Считаем, что появление этого турнира гармонизирует календарь и добавит футболистам из клубной системы игровой практики.

Предложенная экономическая модель Кубка Лиги также представляется нам вполне адекватной.

Отметим: по итогам собрания все клубы в целом поддержали идею проведения турнира. Некоторые участники высказали ряд замечаний и пожеланий. В ближайшие дни, как ожидается, все они будут обсуждены с заинтересованными сторонами в рабочем порядке», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшихся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» выступили против.

Футбол
ФК Урал
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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