В «Урале» назвали преимущества проведения Кубка лиги

В пресс-службе «Урала» рассказали об отношении к идее создания Кубка лиги.

«ФК «Урал» поддерживает идею создания Кубка Лиги. Считаем, что появление этого турнира гармонизирует календарь и добавит футболистам из клубной системы игровой практики.

Предложенная экономическая модель Кубка Лиги также представляется нам вполне адекватной.

Отметим: по итогам собрания все клубы в целом поддержали идею проведения турнира. Некоторые участники высказали ряд замечаний и пожеланий. В ближайшие дни, как ожидается, все они будут обсуждены с заинтересованными сторонами в рабочем порядке», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшихся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» выступили против.