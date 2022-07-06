В «Урале» назвали преимущества проведения Кубка лиги
В пресс-службе «Урала» рассказали об отношении к идее создания Кубка лиги.
«ФК «Урал» поддерживает идею создания Кубка Лиги. Считаем, что появление этого турнира гармонизирует календарь и добавит футболистам из клубной системы игровой практики.
Предложенная экономическая модель Кубка Лиги также представляется нам вполне адекватной.
Отметим: по итогам собрания все клубы в целом поддержали идею проведения турнира. Некоторые участники высказали ряд замечаний и пожеланий. В ближайшие дни, как ожидается, все они будут обсуждены с заинтересованными сторонами в рабочем порядке», — сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшихся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» выступили против.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -