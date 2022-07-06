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Сегодня, 14:41

В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «РБК Спорт» о том, что клуб ведет переговоры о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Интересуемся многими футболистами. Но пока нет конкретики, не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин «СЭ».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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