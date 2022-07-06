Кассьерра объяснил, почему решил остаться в России
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему решил не уходить из чемпионата России.
— После решения ФИФА многие легионеры уехали из России. Почему вы остались?
— Первая причина в том, что возник интерес от «Зенита». Мне хотелось попробовать силы в составе чемпиона. Вторая причина — я поговорил с Барриосом, и его слова убедили меня. Я рассчитываю продолжить славную традицию клуба и завоевать трофеи с ним. Третья — я хорошо знаю чемпионат России, хотел продолжить играть в лиге, в которой у меня получается.
Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» 30 июня. 25-летний колумбиец подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».
В конце июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -