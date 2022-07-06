Кассьерра объяснил, почему решил остаться в России

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему решил не уходить из чемпионата России.

— После решения ФИФА многие легионеры уехали из России. Почему вы остались?

— Первая причина в том, что возник интерес от «Зенита». Мне хотелось попробовать силы в составе чемпиона. Вторая причина — я поговорил с Барриосом, и его слова убедили меня. Я рассчитываю продолжить славную традицию клуба и завоевать трофеи с ним. Третья — я хорошо знаю чемпионат России, хотел продолжить играть в лиге, в которой у меня получается.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» 30 июня. 25-летний колумбиец подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».

В конце июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.