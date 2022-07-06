Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:32

Кассьерра объяснил, почему решил остаться в России

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему решил не уходить из чемпионата России.

— После решения ФИФА многие легионеры уехали из России. Почему вы остались?

— Первая причина в том, что возник интерес от «Зенита». Мне хотелось попробовать силы в составе чемпиона. Вторая причина — я поговорил с Барриосом, и его слова убедили меня. Я рассчитываю продолжить славную традицию клуба и завоевать трофеи с ним. Третья — я хорошо знаю чемпионат России, хотел продолжить играть в лиге, в которой у меня получается.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» 30 июня. 25-летний колумбиец подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».

В конце июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак»: «Идея Кубка лиги кажется нам интересной, но есть несколько вопросов, которые требуют разрешения»
Кассьерра: «Родригао мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»
Источник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»
Кассьерра: «С каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон»
«Сочи» — ЦСКА: соперники заскучают без Кассьерры, Языджи и голов
Тихонов восстанавливается после травмы перед матчем легенд «Зенит» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассьерра: «Родригао мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»

В «Урале» назвали преимущества проведения Кубка лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости