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В «Уфе» подтвердили, что игрок сборной России по мини-футболу находится на просмотре в клубе

Шамиль Газизов подтвердил, что игрок сборной России по мини-футболу находится на просмотре в клубе
Мария Куцубеева
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что игрок сборной России по мини-футболу Янар Асадов находится на просмотре в «Уфе».

«Нет, Янар не близок к подписанию контракта с клубом. На данный момент он находится на просмотре в «Уфе». Да, Янар на сборах с командой, но контракт пока не подписывает», — сказал Газизов «СЭ».
Ранее, 1 февраля, стало известно, что Асадов находится на сборах вместе с уфимским клубом в рамках просмотра и уже принял участие в одной контрольной игре.
Асадов выступает за московский клуб КПРФ. В составе команды игрок стал чемпионом России в сезоне-2019/2020.

Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
0
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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