В «Уфе» подтвердили, что игрок сборной России по мини-футболу находится на просмотре в клубе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что игрок сборной России по мини-футболу Янар Асадов находится на просмотре в «Уфе».

«Нет, Янар не близок к подписанию контракта с клубом. На данный момент он находится на просмотре в «Уфе». Да, Янар на сборах с командой, но контракт пока не подписывает», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее, 1 февраля, стало известно, что Асадов находится на сборах вместе с уфимским клубом в рамках просмотра и уже принял участие в одной контрольной игре.

Асадов выступает за московский клуб КПРФ. В составе команды игрок стал чемпионом России в сезоне-2019/2020.