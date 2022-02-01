Игрок сборной России по мини-футболу Асадов может перейти в «Уфу»

Игрок сборной России по мини-футболу Янар Асадов близок к подписанию контракта с «Уфой».

Как сообщает 1 февраля «Чемпионат», Асадов находится на сборах вместе с уфимским клубом в рамках просмотра и уже принял участие в одной контрольной игре. В ближайшее время он должен стать игроком «Уфы».

Асадов выступает за московский клуб КПРФ. В составе команды игрок стал чемпионом России в сезоне-2019/2020.

«Уфа» в 18 матчах набрала 16 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ сезона-2021/2022.