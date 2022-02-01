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Тренер «Динамо»: «Для молодых ребят это был хороший опыт»

Тренер «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча против «Ружемберока»
Иван Шитик
Корреспондент

Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал контрольный матч против словацкого «Ружемберока» (1:2), в котором приняли участие много футболистов из второй команды бело-голубых.

«Для данного периода подготовки к возобновлению сезона выглядели неплохо. Мы старались следовать своей игровой философии, действовали активно, прессинговали, хотя и не создали много голевых моментов. К сожалению, игроки не всегда принимали верные решения в финале эпизодов.

Так получилось, что сегодня задействовали много молодежи. Она получила свой шанс, и для этих ребят это был хороший опыт. Конечно, мы всегда хотим выигрывать, но мы знаем в какой стадии подготовки находимся, поэтому не придаем результату большого значения. У тренерского штаба были вопросы к команде по прессингу, но сегодня мы увидели хороший импульс в движении футболистов при попытках отобрать мяч. Мы работали над этим, в том числе на теоретических занятиях. Виден прогресс, продолжаем двигаться в выбранном направлении», — приводит слова тренера сайт «Динамо».

Источник: https://fcdm.ru/news/volkan-bulut-dlya-molodyx-rebyat-eto-byl-xorosii-opyt
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