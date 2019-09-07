Календарь осенней части чемпионата России по футболу так и не был опубликован во время минувшей рабочей недели.

Ранее представители лиги сообщали, что расписание игр турнира РПЛ после международной паузы до зимнего перерыва появится 5 сентября — однако ни позавчера, ни вчераэтого не произошло.

В пункте 6.6 Регламента Российской премьер-лиги на чемпионат России-2019/2020 говорится: «Время начала матчей устанавливает Премьер-лига по согласованию с основным вещателем и извещает об этом клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения».

При этом на сайте «Матч ТВ» в разделе «Программа» игры 9-го тура расписаны по датам и времени.

Матчи 9-го тура, первого после сентябрьской паузы на игры сборных, должны пройти в выходные 14 и 15 сентября.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, главные трансферы и все переходы лета-2019