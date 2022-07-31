В Тушино открыли памятник Игорю Нетто на стадионе «Спартака»

«Спартак» открыл памятник легендарному футболисту команды Игорю Нетто.

Памятник установлен у трибуны C домашнего стадиона спартаковцев, «Открытие Банк Арены».

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.

Церемония открытия памятника состоялась перед первым домашним матчем «Спартака» в сезоне-2022/23 против «Оренбурга». Игра в рамках 3-го тура РПЛ состоится сегодня, 31 июля, начало — в 17.30 (мск).