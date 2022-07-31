Лучший арбитр мира 2015 года станет членом ЭСК

Как стало известно «СЭ», арбитр Равшан Ирматов в ближайшее время станет постоянным членом ЭСК РФС. Судейскую комиссию ждет дальнейшее расширение.

РФС ведет переговоры с несколькими авторитетными бывшими судьями, которые в перспективе могут стать членами ЭСК.

44-летний Ирматов отработал на 11 матчах чемпионата мира в карьере, что является рекордом. В 2015 году он признавался лучшим арбитром мира. В конце 2019 года он завершил карьеру судьи.

В апреле Ирматов рассказывал в интервью «СЭ», что отказался возглавить судейский корпус РФС.