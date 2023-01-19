В Турции сообщили о желании Баринова перейти в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме рассказал «СЭ» подробности возможного перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Локомотив» хочет получить за Баринова 4-5 миллионов евро, но «Бешикташ» максимум готов заплатить 3 миллиона евро. Сам Баринов говорил со своим клубом и просил помочь перейти в турецкий клуб. Вопрос очень сложный, вряд ли он решится позитивно», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.