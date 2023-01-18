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«Бешикташ» сделает «Локомотиву» новое предложение по Баринову с опцией обратного выкупа

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

Железнодорожники отклонили первое предложение турков из-за скромных финансовых условий. «Бешикташ» планирует увеличить сумму трансфера, а также включить дополнительный пункт в контракт игрока, который позволит «Локомотиву» вернуть Баринова на особых финансовых условиях.

Клубы продолжают вести переговоры, несмотря на намерение «Локомотива» сохранить капитана команды.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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Ювентус
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Бавария

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ТБ 3

27%

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Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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