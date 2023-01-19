В «Оренбурге» заявили, в клуб не поступало предложений по защитнику Стаматову

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что в клуб не поступало предложений по защитнику Матео Стаматову.

«На данный момент по Стаматову предложений в клуб не поступало, у него действующий контракт. Он — футболист «Оренбурга», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В первой части сезона-2022/23 Стаматов провел в составе «Оренбурга» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. 23-летний болгарин выступает в клубе с июля 2021 года.

Контракт защитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.