«Ахмат» провел вакцинацию игроков и тренерского штаба

Футболисты и тренерский штаб «Ахмата» в полном составе приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Коллектив футбольной команды «Ахмат» в полном составе сделал прививки от COVID-19. Вакцинацию команда прошла в последний день первых сборов», — говорится в заявлении в клубном Instagram.

Первый матч нового сезона РПЛ «Ахмат» играет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча состоится 25 июля в Самаре