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«Ахмат» провел вакцинацию игроков и тренерского штаба

15:44
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Футболисты и тренерский штаб «Ахмата» в полном составе приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Коллектив футбольной команды «Ахмат» в полном составе сделал прививки от COVID-19. Вакцинацию команда прошла в последний день первых сборов», — говорится в заявлении в клубном Instagram.

Публикация от FC «Akhmat» Grozny ? (@akhmatgrozny)

Первый матч нового сезона РПЛ «Ахмат» играет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча состоится 25 июля в Самаре

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Иван Шитик все материалы автора

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