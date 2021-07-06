«Ахмат» провел вакцинацию игроков и тренерского штаба
15:44
Футболисты и тренерский штаб «Ахмата» в полном составе приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Коллектив футбольной команды «Ахмат» в полном составе сделал прививки от COVID-19. Вакцинацию команда прошла в последний день первых сборов», — говорится в заявлении в клубном Instagram.
Первый матч нового сезона РПЛ «Ахмат» играет на выезде с «Крыльями Советов». Встреча состоится 25 июля в Самаре
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