В Турции объяснили, почему полузащитник «Фенербахче» Айдын не перейдет в ЦСКА

Турецкий футбольный репортер Мухаммет Думан рассказал «СЭ», почему трансфер полузащитника «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА не состоится.

«Огуз Айдын не хочет отходить от системы и стиля европейского футбола, который в последнее время набирает популярность. В настоящее время Огуз полон решимости доказать свою состоятельность Доменико Тедеско. Тедеско не очень хочет, чтобы Огуз Айдын оставался в команде, но Огуз очень усердно работает. Огуз с большим уважением относится к российскому футболу, но считает, что может еще больше проявить себя в европейском футболе. Фенербахче также участвует в европейских соревнованиях.

Отсутствие ЦСКА в лиге Европы стало дополнительным минусом для Огуза Айдына. Он также считает, что не сможет адаптироваться к климату и погоде в этой стране. Атмосфера в России может повлиять на его игру. Огуз — очень эмоциональный футболист, и его эмоциональное состояние может повлиять на его игру. Айдын считает, что его выступление в РПЛ затруднит его участие в чемпионате мира. Он хотел остаться в Лиге Европы, потому что она всегда привлекает много внимания.

Огуз верит в свои силы и говорит, что здесь он покажет выдающиеся результаты. Наконец, Ирфан Кан Кахвечи, который играет на той же позиции, что и Огуз Айдын, перешел в «Касымпашу». Керем Актуркоглу, который в настоящее время играет на позиции Огуза Айдына, в последнее время показывает плохие результаты. Огуз считает, что он может играть даже лучше, чем Керем. Поэтому он не хотел рисковать своими шансами в «Фенербахче», переходя в Россию», — сказал Думан «СЭ».

Айдын выступает за «Фенербахче» с лета 2024 года. Он провел 54 матча, забил семь голов и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.