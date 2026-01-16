16 января, 14:31

В Турции объяснили, почему полузащитник «Фенербахче» Айдын не перейдет в ЦСКА

Турецкий футбольный репортер Мухаммет Думан рассказал «СЭ», почему трансфер полузащитника «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА не состоится.

«Огуз Айдын не хочет отходить от системы и стиля европейского футбола, который в последнее время набирает популярность. В настоящее время Огуз полон решимости доказать свою состоятельность Доменико Тедеско. Тедеско не очень хочет, чтобы Огуз Айдын оставался в команде, но Огуз очень усердно работает. Огуз с большим уважением относится к российскому футболу, но считает, что может еще больше проявить себя в европейском футболе. Фенербахче также участвует в европейских соревнованиях.

Отсутствие ЦСКА в лиге Европы стало дополнительным минусом для Огуза Айдына. Он также считает, что не сможет адаптироваться к климату и погоде в этой стране. Атмосфера в России может повлиять на его игру. Огуз — очень эмоциональный футболист, и его эмоциональное состояние может повлиять на его игру. Айдын считает, что его выступление в РПЛ затруднит его участие в чемпионате мира. Он хотел остаться в Лиге Европы, потому что она всегда привлекает много внимания.

Огуз верит в свои силы и говорит, что здесь он покажет выдающиеся результаты. Наконец, Ирфан Кан Кахвечи, который играет на той же позиции, что и Огуз Айдын, перешел в «Касымпашу». Керем Актуркоглу, который в настоящее время играет на позиции Огуза Айдына, в последнее время показывает плохие результаты. Огуз считает, что он может играть даже лучше, чем Керем. Поэтому он не хотел рисковать своими шансами в «Фенербахче», переходя в Россию», — сказал Думан «СЭ».

Айдын выступает за «Фенербахче» с лета 2024 года. Он провел 54 матча, забил семь голов и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА 0 : 0
26.04 14:00 Пари НН – Спартак 1 : 2
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх 2 : 1
26.04 17:00 Динамо – Сочи 2 : 0
26.04 19:30 Зенит – Ахмат 2 : 0
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

