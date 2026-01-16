Хавбек «Пари НН» Трошечкин перешел в «Ротор»

«Ротор» объявил о переходе полузащитника «Пари НН» Александра Трошечкина.

29-летний россиянин подписал контракт на 1,5 года — до лета 2027-го.

Первую половину сезона-2025/26 Трошечкин провел в аренде в тульском «Арсенале». На его счету 14 матчей, два гола и одна результативная передача.

Трошечкин провел за «Пари НН» 62 игры, забил четыре мяча и сделал три голевых паса.