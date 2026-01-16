Майга подтвердил интерес от китайских кубов: «Я ничего не решаю»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе китайских клубов. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

— Писали, что ты можешь продолжить карьеру в Китае. Насколько реален оттуда интерес?

— Знаю об интересе из Китая. Но я ничего не решаю. Это дело моих представителей и клуба. Я игрок «Пари НН», буду выкладываться в каждом матче и помогать команде подняться в турнирной таблице.

30-летний Майга в этом сезоне провел за «Пари НН» 15 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.