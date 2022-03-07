В тульском «Арсенале» заявили о необходимости расширения РПЛ до 18 команд

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Это отличная идея, я полностью ее поддерживаю! У сборной России стало гораздо меньше матчей. Эти перерывы нужно заполнять какими-то играми. Думаю, что 18 команд — оптимальный вариант для нашей лиги. У нас в чемпионате будет больше матчей, молодые русские ребята смогут лучше себя проявлять. Если будет голосование, я буду агитировать всех поддержать идею расширения Тинькофф РПЛ», — сказал Аджоев «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух представителей из ФНЛ.

«Арсенал» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.