Ринат Билялетдинов: «Зобнин на ЧМ-2018 и нынешний — две большие разницы»
Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» и сборной России Романе Зобнине.
— В «Спартаке» Витории и Ваноли много отличий?
— Два матча — не показатель. Кубковый с «Кубанью» ввиду низкого уровня соперника в расчет не беру. Неделю назад спартаковцы вчистую уступили армейцам. Теперь по делу одолели динамовцев. Посмотрим, что будет дальше. Пока бросаются в глаза несколько моментов.
— Какие же?
— Уверенное владение мячом на чужой половине поля при позиционной атаке — это черточки итальянского футбола. То, что с «Динамо» не пропустили, тоже фирменное итальянское блюдо. С точки зрения игры в обороне тренерский штаб во главе с Ваноли провел большую работу, подвижки к лучшему налицо. Правда, нельзя сказать, чтобы динамовцы на скорости терзали защитников... Интересно, почему Зобнин второй раз подряд не попал в стартовый состав. Это плановая ротация или что-то другое?
— А вы как думаете?
— Судя по всему, Умяров и Мартинс сейчас объективно сильнее. Спартаковский новичок мне, кстати, понравился. Жесткий, цепкий, атлетичный. Как раз то, что нужно, для центральной зоны.
— Полагаете, Зобнин может надолго присесть на лавку?
— Не исключено. Да, он универсал, способен сыграть и в центре, и на фланге. Но это не делает футболиста незаменимым. К тому же Роман за последнее время явно сдал. Вспоминаю его игру за сборную на ЧМ-2018 — это был высочайший уровень! Но тот Зобнин и нынешний — две большие разницы. К сожалению.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7