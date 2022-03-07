Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» и сборной России Романе Зобнине.

— В «Спартаке» Витории и Ваноли много отличий?

— Два матча — не показатель. Кубковый с «Кубанью» ввиду низкого уровня соперника в расчет не беру. Неделю назад спартаковцы вчистую уступили армейцам. Теперь по делу одолели динамовцев. Посмотрим, что будет дальше. Пока бросаются в глаза несколько моментов.

— Какие же?

— Уверенное владение мячом на чужой половине поля при позиционной атаке — это черточки итальянского футбола. То, что с «Динамо» не пропустили, тоже фирменное итальянское блюдо. С точки зрения игры в обороне тренерский штаб во главе с Ваноли провел большую работу, подвижки к лучшему налицо. Правда, нельзя сказать, чтобы динамовцы на скорости терзали защитников... Интересно, почему Зобнин второй раз подряд не попал в стартовый состав. Это плановая ротация или что-то другое?

— А вы как думаете?

— Судя по всему, Умяров и Мартинс сейчас объективно сильнее. Спартаковский новичок мне, кстати, понравился. Жесткий, цепкий, атлетичный. Как раз то, что нужно, для центральной зоны.

— Полагаете, Зобнин может надолго присесть на лавку?

— Не исключено. Да, он универсал, способен сыграть и в центре, и на фланге. Но это не делает футболиста незаменимым. К тому же Роман за последнее время явно сдал. Вспоминаю его игру за сборную на ЧМ-2018 — это был высочайший уровень! Но тот Зобнин и нынешний — две большие разницы. К сожалению.

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