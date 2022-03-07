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Ринат Билялетдинов: «Зобнин на ЧМ-2018 и нынешний — две большие разницы»

Билялетдинов высказался о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» и сборной России Романе Зобнине.

— В «Спартаке» Витории и Ваноли много отличий?

— Два матча — не показатель. Кубковый с «Кубанью» ввиду низкого уровня соперника в расчет не беру. Неделю назад спартаковцы вчистую уступили армейцам. Теперь по делу одолели динамовцев. Посмотрим, что будет дальше. Пока бросаются в глаза несколько моментов.

— Какие же?

— Уверенное владение мячом на чужой половине поля при позиционной атаке — это черточки итальянского футбола. То, что с «Динамо» не пропустили, тоже фирменное итальянское блюдо. С точки зрения игры в обороне тренерский штаб во главе с Ваноли провел большую работу, подвижки к лучшему налицо. Правда, нельзя сказать, чтобы динамовцы на скорости терзали защитников... Интересно, почему Зобнин второй раз подряд не попал в стартовый состав. Это плановая ротация или что-то другое?

— А вы как думаете?

— Судя по всему, Умяров и Мартинс сейчас объективно сильнее. Спартаковский новичок мне, кстати, понравился. Жесткий, цепкий, атлетичный. Как раз то, что нужно, для центральной зоны.

— Полагаете, Зобнин может надолго присесть на лавку?

— Не исключено. Да, он универсал, способен сыграть и в центре, и на фланге. Но это не делает футболиста незаменимым. К тому же Роман за последнее время явно сдал. Вспоминаю его игру за сборную на ЧМ-2018 — это был высочайший уровень! Но тот Зобнин и нынешний — две большие разницы. К сожалению.

Полностью интервью Рината Билялетдинова читайте на сайте «СЭ»

Ринат Билялетдинов
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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ЦСКА – Н. Новгород
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Локомотив – Химки
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Динамо – Спартак
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Краснодар – Урал
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Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
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 - : -
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