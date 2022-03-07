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Ринат Билялетдинов — о Соболеве: «Если адаптируется к требованиям Ваноли, его игра станет разнообразнее»

Билялетдинов высказался о нападающем «Спартака» Соболеве
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

— Соболеву будет трудно выиграть конкуренцию у Николсона?

— Да. На мой взгляд, Саша заточен под другую игровую конструкцию. Не ту, которую выстраивает Ваноли.

— Расшифруйте.

— Был период, когда «Зенит» очень упрощал игру. Действовал по принципу «грузи на Дзюбу, там разберемся». Подобная тактика приносила успех. С появлением Соболева иногда и «Спартак» так играл. Но Ваноли хочет не только этого.

— Разве плохо?

— Наоборот! Теперь дело за Соболевым. Если адаптируется к требованиям нового тренера, поймет, что от него хотят, то сделает резкий скачок вперед, его игра сразу станет разнообразнее.

Полностью интервью Рината Билялетдинова читайте на сайте «СЭ»

Александр Соболев
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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