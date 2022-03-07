Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

— Соболеву будет трудно выиграть конкуренцию у Николсона?

— Да. На мой взгляд, Саша заточен под другую игровую конструкцию. Не ту, которую выстраивает Ваноли.

— Расшифруйте.

— Был период, когда «Зенит» очень упрощал игру. Действовал по принципу «грузи на Дзюбу, там разберемся». Подобная тактика приносила успех. С появлением Соболева иногда и «Спартак» так играл. Но Ваноли хочет не только этого.

— Разве плохо?

— Наоборот! Теперь дело за Соболевым. Если адаптируется к требованиям нового тренера, поймет, что от него хотят, то сделает резкий скачок вперед, его игра сразу станет разнообразнее.

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