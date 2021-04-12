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Игонин — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы»

16:14
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин в интервью Metaratings 12 апреля поделился мнением о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (0:2).

«Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы», — заявил Игонин.

После воскресной игры директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», что клуб планирует подавать апелляцию на судейские решения.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками, что на семь меньше, нежели у «Зенита».

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/igonin-vse-po-prezhnemu-zenit-na-pervom-meste-a-spartak-pishet-zhaloby/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры