Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин в интервью Metaratings 12 апреля поделился мнением о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (0:2).

«Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы», — заявил Игонин.

После воскресной игры директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ», что клуб планирует подавать апелляцию на судейские решения.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками, что на семь меньше, нежели у «Зенита».