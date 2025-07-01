В «Торпедо» не отвлекаются на слухи о возможном исключении из РПЛ

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о работе клуба на фоне дела о подкупе судей, которое ведет департамент защиты игры Российского футбольного союза.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона, который стартует в июле.

«Все стабильно, все по плану — готовимся к премьер-лиге, не отвлекаемся на слухи. Все финансовые гарантии подтверждены, — приводит ТАСС слова Синяева. — Есть ли хоть какие-нибудь опасения? Жить в опасениях — не наш принцип. Мы выполняем свою работу, рассчитываем на справедливое решение. Я не могу отвечать за орган, который принимает решение, но уверен, что оно будет непредвзятым. Наше дело — продолжать работать».

Он подчеркнул, что никаких упаднических настроений в команде нет, она работает по заранее выработанному плану тренерского штаба и руководства.

Совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказать влияние на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант — бухгалтер клуба Ирина Волкова отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.