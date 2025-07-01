Футбол
1 июля, 16:05

В «Торпедо» не отвлекаются на слухи о возможном исключении из РПЛ

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев рассказал о работе клуба на фоне дела о подкупе судей, которое ведет департамент защиты игры Российского футбольного союза.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона, который стартует в июле.

«Все стабильно, все по плану — готовимся к премьер-лиге, не отвлекаемся на слухи. Все финансовые гарантии подтверждены, — приводит ТАСС слова Синяева. — Есть ли хоть какие-нибудь опасения? Жить в опасениях — не наш принцип. Мы выполняем свою работу, рассчитываем на справедливое решение. Я не могу отвечать за орган, который принимает решение, но уверен, что оно будет непредвзятым. Наше дело — продолжать работать».

Он подчеркнул, что никаких упаднических настроений в команде нет, она работает по заранее выработанному плану тренерского штаба и руководства.

Акционер «Торпедо» отправлен в СИЗО. Чем история этого клуба отличается от катастрофы «Химок»?

Совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказать влияние на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант — бухгалтер клуба Ирина Волкова отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Источник: ТАСС
ФК Торпедо (Москва)
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
  • 1 JAMAL

    План - говно и стабильная жопа:sweat_smile:

    01.07.2025

    • Бабаев: «Челестини играет в достаточно агрессивный футбол»

    Новичок «Спартака» Заболотный: «Главная цель — поднять трофей над головой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

