1 июля, 15:56

Бабаев: «Челестини играет в достаточно агрессивный футбол»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера.

— Главное, чем вас удивил Челестини?

— Золотой дубль с «Базелем», который до этого долго не мог стать чемпионом. Банально, но Фабио — человек футбола. Поиграл в разных странах, капитанил с «Марселем», с Дрогба, Бартезом и другими звездами. Если тренер доверил ему повязку в такой непростой команде, значит, у человека есть характер и лидерские качества. Челестини играет в достаточно агрессивный футбол. Он знает пять языков, может практически с любым игроком общаться без переводчика.

— Перед новым тренером стоит задача заполучить чемпионство?

— Конечно. Но мы понимаем, насколько сложна ситуация. Но мы будем принимать все усилия, чтобы преодолеть все трудности, когда уходит новый главный тренер.

20 июня ЦСКА объявил о назначении 49-летнего швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». Ранее специалист возглавлял «Базель».

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
  • URMA

    Так помогите тренеру,приложите все усилия для Усиления команды. А то получается одно бла,бла...! Человек новый и вообще не в теме.,какой уровень в РПЛ. Думаю он будет неприятно удивлен,тем что его ожидает. Без усиления, повторить прошлогодний успех будет нереально.

    01.07.2025

