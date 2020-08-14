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«В субботу все в «Спартаке» пройдут тест на коронавирус». Газизов рассказал о здоровье Тедеско

22:33
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о самочувствии главного тренера Доменико Тедеско, который пропустил матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0) по состоянию здоровья.

— Тедеско с утра себя не очень хорошо почувствовал, ситуация в мире сложная, поэтому решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо. Завтра все у нас пройдут тест на коронавирус. Надеюсь, все будет нормально — и дальше по самочувствию, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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