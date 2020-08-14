«В субботу все в «Спартаке» пройдут тест на коронавирус». Газизов рассказал о здоровье Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о самочувствии главного тренера Доменико Тедеско, который пропустил матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0) по состоянию здоровья.

— Тедеско с утра себя не очень хорошо почувствовал, ситуация в мире сложная, поэтому решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо. Завтра все у нас пройдут тест на коронавирус. Надеюсь, все будет нормально — и дальше по самочувствию, — сказал Газизов. (Дмитрий Зеленов)