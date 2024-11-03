В «Спартаке» заявили, что обратятся в ЭСК по поводу удаления Литвинова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб планирует обратиться в ЭСК по итогам матча 14-го утар РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова, — сказал Зеленов.

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и Литвинов.